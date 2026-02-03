Françeska Murati konfirmon lidhjen e re të dashurisë?
Ish-banorja e Big Brother VIP Albania 3, Françeska Murati, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve të saj me një postim të fundit në rrjetet sociale.
Ajo ka ndarë një mesazh ku shpreh falënderim dhe lumturi për momentin që po kalon.
"Kur një derë mbyllet, një më e mirë hapet. Ndihem kaq e bekuar sot që universi më ka sjellë gjithçka që mund të kisha dëshiruar dhe më shumë", tha ajo.
Foto: Instagram
Në vazhdim shtoi: "Ju uroj të gjithëve një fillim muaji të mrekullueshëm".
Fotografia që shoqëron postimin e tregon Françeskën duke pozuar nga makina me një buqetë të madhe me trëndafila, një detaj që ka ndezur spekulimet për një lidhje të mundshme pas ndarjes nga partneri i mëparshëm.
Fansat kanë komentuar dhe shpërndarë urimet e tyre, ndërsa mesazhi i saj shihet si një reflektim i një periudhe të re në jetën personale.
Postimi i Françeskës duket të jetë një përzierje mes pozitivitetit dhe një shprehjeje të lumturisë, duke lënë hapur mundësinë e një kapitulli të ri për atë. /Telegrafi/