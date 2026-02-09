Franca nis stërvitjen e saj më të madhe ushtarake që nga Lufta e Ftohtë
Franca filloi të dielën stërvitjen e saj më të madhe ushtarake që nga Lufta e Ftohtë, duke vendosur 12,500 trupa në një stërvitje tremujore të projektuar për t'u përgatitur për luftë me intensitet të lartë në Evropë.
Stërvitja Orion 26, e cila zgjat deri më 30 prill, do të përfshijë 25 anije, përfshirë aeroplanmbajtësen Charles de Gaulle, 140 avionë, 1,200 dronë dhe forca nga 24 vende, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ministria Franceze e Forcave të Armatosura e përshkroi Orion 26 si "një ngjarje të madhe në përgatitjen operacionale franceze për skenarë me intensitet të lartë" që synon përgatitjen e forcave për "situata komplekse në mjedise të shumëfishta, të larmishme dhe të kontestuara".
Stërvitja bazohet në një skenar fiktiv që përfshin dy vende të quajtura Arnland dhe Mercury, të frymëzuara drejtpërdrejt nga kërcënimi rus në Evropë.
Në skenar, Mercury, një shtet ekspansionist, kundërshton fqinjin e tij Arnland, të cilin Mercury kërkon ta destabilizojë për të parandaluar afrimin e tij me Bashkimin Evropian.
Franca udhëheq një koalicion ndërkombëtar për të mbrojtur Arnland kundër veprimeve hibride në rritje dhe mbështetjes nga milicitë e mbështetura nga Mercury.
Stërvitja do të fillojë me një ulje të simuluar amfibe dhe ajrore në Brittany, me rreth 700 ushtarë dhe 100 automjete të vendosura pranë Quiberon në rajonin Morbihan më 20 dhe 21 shkurt.
Nga prilli, stërvitja do të vihet nën komandën e NATO-s për të testuar aftësinë e ushtrive evropiane për të punuar së bashku.
Stërvitja përfshin tre brigada, 2,150 automjete taktike dhe 40 helikopterë, së bashku me komponentë të luftës kibernetike dhe hapësinore.
Forcat franceze dhe të NATO-s do të simulojnë vendosjet në terren të hapur, do të nisin kundërsulme dhe do të kalojnë pengesa natyrore duke përfshirë lumenjtë Seine dhe Aube me “zjarr të vërtetë”.
Ministria Franceze e Forcave të Armatosura tha se stërvitja ishte veçanërisht e rëndësishme "në një kontekst ku përfshirja në një konflikt me intensitet të lartë mund të bëhet realitet".
Japonia, Zvicra, Maroku dhe SHBA-të janë midis vendeve aleate të Francës që marrin pjesë në stërvitje.
Stërvitja vjen ndërsa Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, paralajmëroi se Rusia mund të sulmojë aleancën brenda pesë viteve.
"Ne jemi objektivi i radhës i Rusisë", tha Rutte, ndërsa operacionet e luftës hibride që i atribuohen Rusisë po shumohen në të gjithë Evropën, ndërsa pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës hyn në vitin e katërt. /Telegrafi/