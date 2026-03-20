Franca kap një tanker rus në Mesdhe
Marina franceze sekuestroi një anije cisternë nafte në Mesdheun Perëndimor, për të cilën presidenti Emmanuel Macron tha se i përkiste flotës në hije të Rusisë, një rrjet anijesh që i mundëson Moskës të eksportojë naftë pavarësisht sanksioneve perëndimore.
Operacioni u krye me aleatët britanikë, njoftoi prefektura franceze e Mesdheut.
Rusia, së cilës i janë vënë sanksione ndërkombëtare në rritje për shkak të agresionit në Ukrainë, nuk komentoi menjëherë për sekuestrimin e cisternës.
Më parë e ka quajtur sekuestrimin e cisternave ose anijeve të saj që transportonin ngarkesat e saj “një akt piraterie”.
Me kërkesë të prokurorit, anija u shoqërua në një pikë ankorimi për inspektim të mëtejshëm.
“Këto anije, të cilat anashkalojnë sanksionet ndërkombëtare dhe shkelin ligjin e detit, janë përfituese të luftës”, tha Macron.
“Ato kërkojnë të korrin fitime dhe të financojnë përpjekjet e luftës së Rusisë”, shtoi ai.
Ishte përgjimi i dytë i tillë nga Franca në muajt e fundit. Në janar, Franca ndaloi tankerin e naftës Grinch midis bregdetit jugor të Spanjës dhe bregdetit verior të Marokut me dyshimin se ishte pjesë e flotës në hije ruse.
Marina franceze ndihmoi Belgjikën në një operacion të tretë më herët në mars.