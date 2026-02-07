Franca heton ish-ministrin për lidhje me Epsteinin
Prokurorët e krimit financiar në Francë thonë se kanë hapur një hetim paraprak ndaj ish-ministrit të Kulturës, Jack Lang, për lidhjet e tij me Jeffrey Epstein.
Lang, një figurë e rëndësishme në qeveritë socialiste franceze midis viteve 1980 dhe 2000, po hetohet për dyshime për "pastrim të të ardhurave nga mashtrimi tatimor".
Kjo vjen pas publikimit nga Departamenti i Drejtësisë i dosjeve të Epstein nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së, të cilat kanë dokumentuar lidhje midis familjes Lang dhe pedofilit të ndjerë.
Lang, tani 86 vjeç, mohon të ketë bërë ndonjë shkelje i përshkroi akuzat kundër tij si "të pabaza".
Ai tha se hetimi "do të hedhë shumë dritë mbi akuzat që po vënë në pikëpyetje nderin e tij”.
Disa orë pasi u njoftua hetimi, Lang ofroi të jepte dorëheqjen si kreu i Institutit të Botës Arabe, një organ që promovon bashkëpunimin dhe shkëmbimet midis Francës dhe kombeve arabe.
Në një letër drejtuar Ministrit të Jashtëm Jean-Noel Barrot, Lang tha se do të paraqiste dorëheqjen e tij në mbledhjen e ardhshme të bordit.
Ish-ministri francez, i cili përmendet pothuajse 700 herë në dosjet e Epstein, deri më tani i kishte rezistuar presionit për të dhënë dorëheqjen.
Barrot tha se e kishte pranuar ofertën për dorëheqje dhe planifikonte të fillonte procesin e kërkimit të një pasardhësi.
Ndryshe, Vajza e Lang, Caroline, 64 vjeç, është gjithashtu nën hetim në lidhje me këtë çështje.
Më herët këtë javë ajo dha dorëheqjen si kryetare e një sindikate franceze të producentëve të filmave.
Detajet nga dosjet e zbuluara nga media franceze sugjerojnë se Lang i është drejtuar Epstein për fonde ose favore në disa raste - duke përfshirë përdorimin e veturës dhe aeroplanit privat të Epstein për vete dhe familjen e tij.
Caroline Lang tha se u takua me Epstein në vitin 2012, kur ai i tha se donte të “invesonte në artistë të rinj francezë dhe ndërkombëtarë”.
Ajo tha se avokatët e tij kishin krijuar një kompani, Prytanee LLC, me seli në Ishujt Virgjër të SHBA-së.
Lang kishte marrë gjysmën e aksioneve, por tha se nuk kishte investuar në të dhe as nuk kishte marrë fonde prej saj. /Telegrafi/