Fotoja në TV‑n tënd vazhdimisht “ngrihet” - zgjidhja është një kabllo prej disa eurosh
Edhe televizorët më të shtrenjtë mund të kenë problem me shfaqjen e përmbajtjes 4K duke përdorur vetëm internet pa tel (Wi‑Fi).
Edhe pse ruteri modern është i fuqishëm, muret dhe pajisje të tjera shpesh pengojnë sinjalin dhe kjo shkakton rënie të rezolucionit dhe ndërprerje gjatë shikimit.
Problemi kryesor me Wi‑Fi‑n nuk është vetëm shpejtësia, por edhe papërshtatshmëria e tij – kur sinjali dobësohet, shërbimet e streaming‑ut automatikisht ulin cilësinë e videos, që çon në pikselizim (kuadracione), “ngrirje” të imazhit dhe zë të keq.
Duke lidhur televizorin direkt me ruterin përmes një kablloje Ethernet, eliminohen këto ndërprerje dhe TV‑ja jep cilësi më të qëndrueshme, pa ngecje dhe pa rënie të imazhit.
Çfarë të kontrollosh?
Porti i rrjetit në TV: Disa modele kanë porta me shpejtësi më të ulët (p.sh. 100 Mbps), prandaj sigurohu që porta e TVs është e shpejtë apo përdor pajisje që e përmirësojnë atë (si USB‑Ethernet adapter).
Kategoria e kabllos: Përdor Cat6 ose më të mirë që mbështet shpejtësi deri në 10 Gbps për performancë optimale.
Organizimi i kabllove: Edhe pse njerëzit shpesh i fshehin kabllot për estetikë, është më mirë t’i mbash të dukshme në mënyrë të sigurt sesa t’i bllokosh brenda murit ku është më e vështirë të zëvendësohen. /Telegrafi/