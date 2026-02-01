Foto e lezetshme e qenit të policisë nxit reagime në internet - çfarë fshihet pas saj?
Një foto e adhurueshme, e cila tregon një qen të policisë të mbuluar me “stikera”, bëri bujë në internet.
Qeni, zakonisht i zënë duke ndjekur të dyshuarit dhe duke gjurmuar eksplozivë, duket se e ka shijuar atë ditë në kopsht me fëmijë.
Blitz, i trajnuar për të bërë disa nga punët më të vështira në zbatimin e ligjit, u përball me një lloj sfide të ndryshme me fëmijët e vegjël, të cilët u emocionuan kur ai hyri në klasë.
Dhjetëra “stikera” iu vendosën me kujdes në jelek, këmbë dhe madje edhe në veshë.
Një student e përmbylli gjithçka duke i vendosur kafshës një kurorë.
"Kur erdhi koha për t'u larguar, ai doli me krenari. Me kokën lart. Duke tundur bishtin. Misioni përfundoi”, shkruhet në postim. /Telegrafi/
