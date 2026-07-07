Formacionet zyrtare, Zvicër - Kolumbi: Xhaka dhe Jashari startues
Janë publikuar formacionet zyrtare për përballjen mes Zvicrës dhe Kolumbisë, duel i vlefshëm për një vend në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026.
Zvicra do të zbresë në fushë me një formacion që përmban edhe dy lojtarë me origjinë shqiptare. Ardon Jashari dhe Granit Xhaka janë titullarë në mesfushën helvete, duke mbajtur një rol të rëndësishëm në tentativën e Zvicrës për të shkruar histori në këtë turne.
Sfida pritet të jetë një përballje e fortë mes dy skuadrave që kanë treguar organizim dhe karakter gjatë kompeticionit.
Zvicra mbështetet te përvoja e Xhakës dhe energjia e Jasharit në mesfushë, ndërsa Kolumbia te talenti dhe shpejtësia e Luis Díaz.
Në fund të 90 minutave, vetëm njëra prej tyre do të sigurojë biletën për në çerekfinalet e Kupës së Botës 2026.
Zvicra: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Zakaria, Freuler, Xhaka, Jashari, Reider; Embolo, Ndoye.
Kolumbia: Vargas; Muñoz, Lucumí, Puerta, Mojica; Sánchez, Rodríguez, Arias, Lerma, Díaz; Suárez.
/Telegrafi/