Formacionet zyrtare, Sllovaki – Kosovë: Këta janë 11 luftëtarët që do të synojnë fitoren historike
Kombëtarja e Kosovës do të luajë me fillim nga ora 20:45 në udhëtim ndaj Sllovakisë në kuadër të gjysmëfinales së ‘play-off’-it për kualifikim në Kupën e Botës 2026.
‘Dardanët’ vijnë në këtë ndeshje me dy mungesa të rëndësishme siç janë ato të kapitenit Amir Rrahmani dhe mesfushorit Leon Avdullahu.
Foda i ka besuar edhe në këtë ndeshje t’i besojë rreshtimit që e solli deri në ‘play-off,’ po ashtu edhe lojtarëve që mbajtën barrën kryesore të ekipit kombëtar në kualifikuese.
Në fazën defensive nga minuta e parë aktivizohet Kreshnik Hajrizi, ndërsa në mesfushë në mungesë të Avdullahut luan Veldin Hoxha.
Sulmit si përherë i prin dyshja fantastike Vedat Muriqi dhe Fisnik Asllani, të cilët do të ndihmohen nga Florent Muslija që do të luajë në një rol më të avancuar.
Formacionet zyrtare:
Sllovakia: Dubravka, Valjent, Vavro, Obert, Hancko, Bero, Lobotka, Duda, Sauer, Strelec, Haraslin.
Kosova: Muric, Dellova, Hajrizi, Hajdari; Vojvoda, Hoxha, Rexhbecaj, Muslija, Gallapeni; Asllani, Muriqi;
