Formacionet zyrtare, Portugali - Kroaci: Ronaldo dhe Modric, përballje gjigantësh
Përballja mes Portugalisë dhe Kroacisë pritet të jetë një nga duelet më të forta të fazës eliminatore të Kupës së Botës 2026.
Të dyja kombëtaret kanë publikuar formacionet zyrtare, me yjet kryesorë që nisin nga minuta e parë.
Portugalia e Roberto Martínezit do të udhëhiqet nga Cristiano Ronaldo në sulm, ndërsa në mesfushë pritet të ketë kontroll dhe kreativitet nga Bruno Fernandes, Vitinha dhe Joao Neves.
Në krahë, Rafael Leao dhe Pedro Neto do të kenë detyrën të krijojnë rrezik me shpejtësinë e tyre.
Ronaldo 🆚 Modrić
Two legends collide on the #FIFAWorldCup stage 🤩 pic.twitter.com/9iZqlMfiGy
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
Nga ana tjetër, Kroacia mbështetet te përvoja e Luka Modric, i cili së bashku me Mateo Kovacic do të organizojë lojën në mesfushë.
Në repartin ofensiv, Ivan Perisic, Martin Baturina dhe Ante Budimir pritet të kërkojnë të befasojnë mbrojtjen portugeze.
Portugalia: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Rafael Leao, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.
Kroacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol; Vlasic, Modric, Kovacic, Sucic; Perisic, Baturina, Budimir.
/Telegrafi/