Formacionet zyrtare, Gjermani - Paraguai
Gjermania dhe Paraguai kanë publikuar formacionet zyrtare për përballjen e vlefshme për fazën e eliminimit direkt në Kupën e Botës 2026.
Kombëtarja gjermane, e udhëhequr nga trajneri i saj, synon të konfirmojë rolin e favoritit dhe do ta nisë ndeshjen me emra të njohur si Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Florian Wirtz, Leroy Sané dhe Kai Havertz.
Nga ana tjetër, Paraguai vjen me objektivin për të shkaktuar befasi ndaj një prej pretendentëve për titull.
Three Round of 32 matches coming up today 🔥#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 29, 2026
Në formacionin titullar spikasin Miguel Almirón, Julio Enciso, Gustavo Gómez dhe Andrés Cubas, të cilët pritet të jenë pikat kyçe të skuadrës.
Fituesi i kësaj sfide do të sigurojë një vend në 1/8 e Kupës së Botës 2026.
Formacionet zyrtare
Gjermania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Undav, Wirtz; Havertz.
Paraguai: Gill; Junior Alonso, Canale, Gustavo Gómez, Cáceres; Bobadilla, Galarza, Cubas; Almirón, Enciso, Avalos.
/Telegrafi/