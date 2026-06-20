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Gjermania do të përballet me Bregun e Fildishtë me fillim nga ora 22:00, ndeshje kjo e vlefshme për raundin e dytë të Kampionatit Botëror 2026 në kuadër të Grupit E.

‘Die Mannschaft’ vijnë në këtë përballje pas fitores së thellë me rezultat 7-1 ndaj Curaçaos në ndeshjen e parë, ndërsa Bregu i Fildishtë pas fitores minimale 1-0 ndaj Ekuadorit.

Përzgjedhësi gjerman Julian Naglesmann nuk e ka bërë asnjë ndryshim nga formacioni titullar që i dha fitoren në ndeshjen e parë.

Jonathan Tah dhe Nico Schlotterbeck janë partnerë në qendër të mbrojtjes, teksa dyshja Felix Nmecha dhe Aleskandar Pavlovic do kujdesen për mesfushën.

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Në krye të sulmit starton sërish Kai Havertz, i ndihmuar nga Leroy Sane, Jamal Musiala dhe Florian Wirtz.

Te Bregu i Fildishtë në anën tjetër startojnë yjet so Amad Diallo, Yan Diomande, Franck Kessie dhe Ange-Yoan Bonny.

Formacionet zyrtare:

Gjermani: Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz.

Bregu i Fildishtë: Fofana; Konan, Agbadou, Kossounou, Singo; Diomande, Sangare, Kessie, Diallo; Oulai, Bonny.

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