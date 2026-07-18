Formacionet zyrtare, Francë – Angli: Luhet për medaljen e bronztë të Botërorit
Kombëtarja e Francës dhe ajo e Anglisë do të përballen me fillim nga ora 23:00 në kuadër të ndeshjes për vendin e tretë të Botërorit, apo medaljen e bronztë.
Të dy përzgjedhësit Didier Deshcamps dhe Thomas Tuchel kanë vendosur që në këtë sfidë t’i japin hapësira disa lojtarëve të cilët nuk arritën të aktivizoheshin fare ose kishin shumë pak minuta deri tani.
Te Franca për herë të parë në këtë Botëror aktivizohet Ibrahima Konate, ndërsa titullar janë edhe Theo Hernandez dhe Malo Gusto.
Në mesfushë partner i Adrien Rabiot do të jetë Zaire-Emery ndërsa nga fillimi do të luajë edhe Rayan Cherki.
Te Anglia në anën tjetër në portë starton Dean Henderson ndërsa minutat e para në këtë Botëror do t’i marrë edhe Ivan Toney.
Jarell Quansah rikthehet në formacion pas suspendimit, ndërsa titullar janë edhe Marcus Rashford dhe Eberechi Eze.
Formacionet zyrtare:
Francë: Maignan; Gusto, Konate, Lacroix, Theo; Rabiot, Zaire-Emery; Olise, Cherki, Doue; Mbappe.
🇫🇷 FRANCE vs ENGLAND 🏴
Starting XI's confirmed! ✅ pic.twitter.com/0u2Ty16KAQ
— EuroFoot (@eurofootcom) July 18, 2026
Angli: Henderson; Spence, Konsa, Guehi, Quansah; Rice; Rogers, Eze; Rashford, Toney, Saka.