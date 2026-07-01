eksperti ad

Belgjika dhe Senegali kanë publikuar formacionet zyrtare për përballjen vendimtare në Kupën e Botës 2026, ku të dyja kombëtaret do të luftojnë për një vend në 1/8 e finales.

Pritet një duel shumë i fortë mes dy skuadrave që kanë treguar cilësi gjatë fazës së grupeve.

Belgjika do të mbështetet te përvoja e Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois dhe Youri Tielemans, ndërsa në sulm do të kërkojë kreativitetin e Jérémy Doku, Leandro Trossard dhe Charles De Ketelaere.


Në anën tjetër, Senegali vjen me yjet e tij më të mëdhenj, të udhëhequr nga Sadio Mané dhe Ismaïla Sarr, ndërsa mesfusha e formuar nga Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye dhe Habib Diarra synon të dominojë ritmin e ndeshjes.

Një fitore do t'i siguronte njërës prej këtyre skuadrave vazhdimin e aventurës në Botëror, ndërsa humbësi do t'i japë fund rrugëtimit në turne.

Belgjika: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Doku, Trossard, De Ketelaere.

Senegali: Diaw; Diatta, Pathé Ciss, Niakhaté, Jakobs; Habib Diarra, Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye; Sadio Mané, Ismaïla Sarr.

/Telegrafi/

PërfaqësuesetFutbollNdërkombëtareSportKombëtarja e Belgjikës
telegrafi sport app