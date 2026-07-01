Formacionet zyrtare, Belgjikë - Senegal: Lukaku mbetet në bankë
Belgjika dhe Senegali kanë publikuar formacionet zyrtare për përballjen vendimtare në Kupën e Botës 2026, ku të dyja kombëtaret do të luftojnë për një vend në 1/8 e finales.
Pritet një duel shumë i fortë mes dy skuadrave që kanë treguar cilësi gjatë fazës së grupeve.
Belgjika do të mbështetet te përvoja e Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois dhe Youri Tielemans, ndërsa në sulm do të kërkojë kreativitetin e Jérémy Doku, Leandro Trossard dhe Charles De Ketelaere.
Inside our dressing room. 😍 #BELSEN pic.twitter.com/OfQAN759BA
— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) July 1, 2026
Në anën tjetër, Senegali vjen me yjet e tij më të mëdhenj, të udhëhequr nga Sadio Mané dhe Ismaïla Sarr, ndërsa mesfusha e formuar nga Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye dhe Habib Diarra synon të dominojë ritmin e ndeshjes.
Një fitore do t'i siguronte njërës prej këtyre skuadrave vazhdimin e aventurës në Botëror, ndërsa humbësi do t'i japë fund rrugëtimit në turne.
Belgjika: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, De Bruyne; Doku, Trossard, De Ketelaere.
Senegali: Diaw; Diatta, Pathé Ciss, Niakhaté, Jakobs; Habib Diarra, Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye; Sadio Mané, Ismaïla Sarr.
/Telegrafi/