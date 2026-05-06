Formacionet zyrtare, Bayern Munich-PSG: Kompany dhe Enrique me më të mirët në fushë
PSG-ja vjen me avantazh minimal 5-4, por sonte në “Allianz Arena” pritet një tjetër natë e çmendur, pasi Bayern Munich kërkon përmbysjen në gjysmëfinalen e kthimit të Ligës së Kampionëve (21:00).
Ndeshja e parë në Paris ishte spektakël historik me 9 gola, ku PSG kryesoi 5-2, por Bayerni u kthye furishëm në 5-4 dhe e la gjithçka të hapur.
Me PSG-në në formë (4 fitore në 5 ndeshje) dhe Bayernin me seri perfekte (5 fitore radhazi) plus mbështetjen e tifozëve, detajet pritet ta vendosin finalistin.
To decide who will play Arsenal in the Champions League final ✨#UCL pic.twitter.com/HczX5RZo0I
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 6, 2026
Vincent Kompany ka vendosur që këtë ndeshje ta luajë me emra si Michal Olise, Luis Diaz dhe Harry Kane.
Në anën tjetër, Luis Enrique i ka besuar treshes Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele dhe Desire Doue.
Bayern Munich: Neuer, Stranisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane.
PSG: Safanov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabian Ruiz, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
