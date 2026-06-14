Formacionet zyrtare, Australi - Turqi: Montella lë në bankë yllin e skuadrës
Australia dhe Turqia përballen në ndeshjen e parë të Grupit D në Kupën e Botës 2026, ku bëjnë pjesë edhe SHBA-të dhe Paraguaji.
Australianët synojnë të kalojnë për herë të parë fazën e 1/8 së finales, ndërsa Turqia rikthehet në Botëror pas një mungese të gjatë, e mbështetur nga një formë mbresëlënëse gjatë kualifikimeve.
Ekipi i Vincenzo Montellas ka humbur vetëm dy ndeshje që nga fillimi i vitit 2025 dhe synon ta nisë turneun me fitore.
Australia 🇦🇺 vs Turkey 🇹🇷
Who takes the 3 points? #FIFA pic.twitter.com/ePTpChiCmh
— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 13, 2026
Kangurët luajnë me emra si Irankunda dhe Toure në sulm.
Në anën tjetër, Turqia starton me yje si Baris Alper Yılmaz, Orkun Kökçü, Arda Güler dhe Kerem Aktürkoğlu, ndërsa Kenan Yildiz mbetet në bankë.
Australia: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure
Turqia: Çakır; Çelik, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Yüksek, Çalhanoğlu; A. Yılmaz, Kökçü, A. Güler; Aktürkoğlu.
/Telegrafi/