Ford sërish në qendër të vëmendjes për tërheqje masive automjetesh
Vitin e kaluar, Ford Motor Company lëshoi më shumë tërheqje veturash se çdo prodhues tjetër ndonjëherë.
Ai e tejkaloi mbajtësin e mëparshëm të rekordit, General Motors, me më shumë se dyfishin, me 153 tërheqje që prekin gati 13 milionë automjete.
Nuk ka gjasa që Ford të lëshojë kaq shumë tërheqje veturash këtë vit, por bazuar në atë që po shohim tashmë, numri i automjeteve të prekura mund ta kalojë numrin e vitit 2025.
Deri më tani në vitin 2026, marka ka lëshuar 18 tërheqje që përfshijnë 7,396,427 automjete.
Tërheqja më e madhe e kompanisë deri më tani prek 4.4 milionë kamionë, përfshirë kamionçinën më të shitur të markës, Serinë F.
Ndryshe, gjatë disa viteve të fundit, numri i lartë i tërheqjeve nga tregu nga prodhuesi i automjeteve ka tërhequr vëmendje të gjerë.
Ai lëshoi më shumë tërheqje nga tregu se çdo prodhues tjetër automjetesh në vitet 2022 dhe 2023. /Telegrafi/