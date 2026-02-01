Fluska bore në Tampa të Floridas, për herë të parë në 16 vjet
Meteorologët dhe banorët në zonën e Tampa-s, Florida, kanë raportuar “reshje të lehta bore”, një fenomen shumë i rrallë për këtë shtet.
Shërbimi Kombëtar i Motit (NWS) ka lëshuar paralajmërime për të ftohtë ekstrem dhe ngrica në të gjithë Florida-n, duke paralajmëruar për rrezik të hipotermisë dhe ngrirjes.
#Snow flurries in Wesley Chapel! Just 15-20 miles NE of #Tampa.
— Jeff Berardelli (@WeatherProf) February 1, 2026
Meteorologu Matt Yarosewick deklaroi se “pushtimi arktik ka mbërritur”, ndërsa pamje me “fluska bore” u raportuan edhe në Saint Petersburg dhe Wesley Chapel.
Some light snow flurries in south Tampa pic.twitter.com/Z38H9iYCML
— LFB ❁ (@jstnsznn) February 1, 2026
Zyra e NWS Tampa Bay publikoi video ku shihen reshje bore pranë zyrave të saj herët të dielën.
Sunday February 1st, 2026:
We were able to catch some of the flurries here at the office, around 4:45am this morning. ❄️
Temperatures today will only warm into the 40s and 50s. Tonight the lows are back in the 20s and 30s. Stay warm out there. 🧥 pic.twitter.com/SzgRxpuJLO
— NWS Tampa Bay (@NWSTampaBay) February 1, 2026
Sipas NWS, temperaturat gjatë ditës do të ngjiten vetëm në 4–10°C, ndërsa gjatë natës do të bien në -6 deri në -1°C.
Meteorologët theksojnë se hera e fundit që janë parë “fluska bore” në Tampa ka qenë në janar të vitit 2010. /Telegrafi/