Florentino Perez dëshiron transferimin e Kenan Yildiz
Kenan Yildiz po vazhdon të tërheqë vëmendjen e klubeve më të mëdha evropiane, ndërsa Real Madridi po përgatitet për një verë të nxehtë në afatin kalimtar, ku priten disa lëvizje strategjike për të përforcuar skuadrën.
Sipas raportimeve nga La Gazzetta dello Sport, presidenti i klubit madrilen, Florentino Perez, është një admirues i madh i talentit të ri të Juventusit.
Yildiz shihet si një përforcim ideal që mund t’i japë një dimension të ri repartit ofensiv të “Los Blancos”.
Megjithatë, realizimi i këtij transferimi mbetet shumë i vështirë.
Sulmuesi 21-vjeçar rinovoi kontratën e tij me klubin torinez deri në vitin 2030, duke e bërë të qartë se Juventusi nuk ka ndërmend të heqë dorë lehtë nga një prej lojtarëve më premtues në skuadër.
Yildiz ka qenë në formë të shkëlqyer këtë sezon, duke u shndërruar në një nga figurat kyçe të ekipit bardhezi.
Për këtë arsye, çdo përpjekje e Real Madridit për ta transferuar pritet të përballet me rezistencë të fortë nga klubi italian.
Në përfundim, mbetet për t’u parë nëse interesi i madrilenëve do të konkretizohet në një ofertë serioze, apo nëse Yildiz do të vazhdojë të jetë pjesë e projektit afatgjatë të Juventusit. /Telegrafi/