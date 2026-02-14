Florent Hadërgjonaj vazhdon formën fantastike te Alanyaspori, shënon dhe ia fiton pikët e plota kundër Konyaspor
Alanyaspor ka regjistruar një fitore të madhe në shtëpi ndaj Konyaspor.
Protagonist në fitoren 2-1 ishte mbrojtësi Florent Hadërgjonaj, i cili realizoi golin e triumfit duke qenë i saktë nga penalltia.
Pas një ndërhyrje brenda zonës, gjyqtari akordoi penallti – nga e cila si zakonisht i pagabueshëm ishte lojtari me prejardhje nga Deçani (80’).
Alanyaspor’un 20 yaşındaki sol kanat beki Ruan, her hafta üzerine koyarak devam ediyor.
Sezon başında sol kanat bekte Yusuf, sağ kanat bekte ise Hadergjonaj oynuyordu. Ruan kulübedeydi. Hadergjonaj’ın sakat ya da cezalı olduğu maçlarda sağ kanat bekte forma şansı buldu ve o… pic.twitter.com/y9H4zrSwHN
— Kutay (@KutayTokk) February 14, 2026
Ndërkohë, golin e Konyasporit e realizoi mesfushori Enis Bardhi, që shënoi një eurogol nga gjuajtja e lirë (83’).
Për Hadërgjonajn ky ishte goli i tretë në Superligën Turke këtë edicion, kurse ka të regjistruar edhe katër asistime në proces.
Mbetet të shihet nëse mbrojtësi do të jetë në listën e Franco Fodas për ndeshjet e muajit mars./Telegrafi
Top Lajme
Jobs
Deals