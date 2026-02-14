Alanyaspor ka regjistruar një fitore të madhe në shtëpi ndaj Konyaspor.

Protagonist në fitoren 2-1 ishte mbrojtësi Florent Hadërgjonaj, i cili realizoi golin e triumfit duke qenë i saktë nga penalltia.

Pas një ndërhyrje brenda zonës, gjyqtari akordoi penallti – nga e cila si zakonisht i pagabueshëm ishte lojtari me prejardhje nga Deçani (80’).

Ndërkohë, golin e Konyasporit e realizoi mesfushori Enis Bardhi, që shënoi një eurogol nga gjuajtja e lirë (83’).

Për Hadërgjonajn ky ishte goli i tretë në Superligën Turke këtë edicion, kurse ka të regjistruar edhe katër asistime në proces.

Mbetet të shihet nëse mbrojtësi do të jetë në listën e Franco Fodas për ndeshjet e muajit mars./Telegrafi

