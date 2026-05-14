Flick nuk po i dhuron hapësirat e duhura, ylli i Barcelonës po konsideron largimin
Sipas Diario AS, e ardhmja e Ronald Araujos te Barcelona është larg së qenuri e sigurt, për shkak të rolit të reduktuar që ai ka pasur.
Mbrojtësi uruguaian e nisi sezonin me vështirësi, pasi kishte probleme të natyrës mendore, por meriton vlerësim për mënyrën se si i kapërceu këto dhe për kontributin që dha në rrugën e Barcelonës drejt triumfit në La Liga.
Edhe pse Hansi Flick i vlerëson cilësitë udhëheqëse dhe potencialin e Araujos, qendërmbrojtësi është i pakënaqur me mungesën e minutave.
Ai aktualisht e sheh veten pas Pau Cubarsit, Gerard Martinit dhe Eric Garcias në hierarkinë e teknikut gjerman.
Kështu, Araujo po hyn në një tjetër verë pasigurie, teksa gjigantët katalanas po përgatiten të investojnë në një qendërmbrojtës të nivelit të lartë gjatë afatit kalimtar.
Është e pamohueshme se Araujo simbolizon qëndrueshmërinë dhe lidershipin te Barcelona, por mungesa e rolit kryesor mund t’ia ngadalësojë zhvillimin./Telegrafi/