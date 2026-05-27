Fisnik Asllani fal Kurban Bajramin në Kosovë, shpërndan dhurata për fëmijët
Fisnik Asllani ndodhet në Kosovë ku është grumbulluar nga Kombëtarja e Kosovës për dy ndeshjet miqësore.
Por ai sot ka qëndruar në vendlindjen e babait të tij, në fshatin Sharban të Komunës së Prishtinës duke falur Kurban Bajramin.
Pas faljes së Kurban Bajramit, Asllani ka gëzuar fëmijët e fshatit me dhurata simbolike dhe duke i nënshkruar ato.
Një gjest shumë i mirë nga sulmuesi kosovar i cili është bërë idhull i të gjithëve në vendin tonë pas paraqitjeve fantastike me Hoffenheimin dhe Kombëtaren dardane. /Telegrafi/