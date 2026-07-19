Finalja më e dobët në 60 vjet? Spanjë - Argjentinë vendos një rekord të padëshiruar që nga viti 1966
Është mbyllur pa gola pjesa e parë e finales së Kupës të Botës ndëmrjet Spanjës dhe Argjentinës.
Paraqitja e dy kombëtareve ishte mjaft e zbehët, gjë që e konfirmojnë edhe statistikat.
Në 45 minuta lojë, Spanja kishte tre goditje ndërsa Argjentina asnjë, duke e bërë pjesën e parë të një finaleje më të varfër që prej vitit 1966.
Rekordin për më së paku gjuajtje pas 45 minutave lojë e kishte përballja Argjentinë – Francë (2022) dhe Gjermani – Argjentinë (2014), në ato sfida nga gjashtë goditje.
🤨 | Really, guys?
Fewest shots at half-time of a World Cup final since 1966:
🥇 3 – 2026 (🇪🇸 3 / 0 🇦🇷) 🆕
🥈 6 – 2022 (🇦🇷 6 / 0 🇫🇷), 2014 ( 🇩🇪 3 / 3 🇦🇷)
🥉 7 – 2018 (🇫🇷 1 / 6 🇭🇷), 2006 (🇮🇹 4 / 3 🇫🇷)
We really don't like these 21st century trends... 🥲#ESPARG pic.twitter.com/zgmYNmUcnv
— Sofascore Football (@Sofascore) July 19, 2026
Por, tani kjo finale ia ka zënë këtë rekord “të zi”. Mbetet të shihet nëse kombëtaret do të këndellen në pjesën e dytë për të dhuruar së paku spektaklin që pritej./Telegrafi/
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