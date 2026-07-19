ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Është mbyllur pa gola pjesa e parë e finales së Kupës të Botës ndëmrjet Spanjës dhe Argjentinës.

Paraqitja e dy kombëtareve ishte mjaft e zbehët, gjë që e konfirmojnë edhe statistikat.

Në 45 minuta lojë, Spanja kishte tre goditje ndërsa Argjentina asnjë, duke e bërë pjesën e parë të një finaleje më të varfër që prej vitit 1966.

Rekordin për më së paku gjuajtje pas 45 minutave lojë e kishte përballja Argjentinë – Francë (2022) dhe Gjermani – Argjentinë (2014), në ato sfida nga gjashtë goditje.

Por, tani kjo finale ia ka zënë këtë rekord “të zi”. Mbetet të shihet nëse kombëtaret do të këndellen në pjesën e dytë për të dhuruar së paku spektaklin që pritej./Telegrafi/

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