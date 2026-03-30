Finalja e Kosovës në syrin e mediave më të mëdha botërore
Kosova është një nga tetë kombëtaret që kanë arritur në finalet e play-offit evropian për kualifikim në Kupën e Botës.
Kjo gjë ka bërë që mediat më prestigjioze në botë, po shkruajnë për mundësinë që vendi ynë, mund të shkruajë histori.
Sipas agjencisë ndërkombëtare të lajmeve Reuters, “Kosova e vogël kërkon historinë e Kupës së Botës me ndeshjen vendimtare kundër Turqisë”.
Reuters e ka përshkruar rritjen graduale të ekipit të Kosovës dhe arritjen e saj në finale të play-offit, dhe shkrimi është përcjellë nga shumë mediume ndërkombëtare.
Mediumi britanik The Guardian ka shkruar se “çdo gjë është e mundur për Kosovën”.
Ndërkohë, për mediumin spanjoll AS, autori Alex Torres titullon: “Ndeshja që Fadil Vokrri duhej ta shihte”. Torres thekson se sukseset e Kosovës nuk do të ishin të mundura pa ish-presidentin e federatës, legjendën Fadil Vokrrin, dhe ndan përvojën e tij personale me të, planet dhe synimet e tij.
“Nesër Kosova përballet me Turqinë, me dijeninë që fitorja i siguron një vend në Kupën e Botës. Do të luajë në stadiumin që mban emrin e Fadil Vokrrit. Është trishtueshme që ai nuk do të jetë aty për ta parë, por kujtimi i tij do të mbetet i gjallë tek spektatorët. Asgjë nuk do të ishte e mundur pa të”, shkruan artikulli i AS.
Revista gjermane Kicker ka raportuar për bonusin që Qeveria e Kosovës ka premtuar në rast të kualifikimit, 1 milion euro për fitore në finale, me mundësinë për më shumë shpërblime.
Mediumi italian, Corriere dello Sport, shkruan se Kosova është një tjetër “përrallë ballkanike”, një përzierje rrënjësh, largimesh, rikthimesh dhe fëmijësh të shpërndarë në gjithë Evropën. Ata janë ndalur te yjet e Kosovës që luajnë në Itali, apo kanë luajtur në të shkuarën.
Ndërkohë, mediumet kryesore turke kanë dërguar ekipet e tyre të gazetarëve në Kosovë, duke ndjekur çdo hap të përfaqësueses turke, por edhe të Kosovës.
Ndeshja pritet të ndiqet me shumë interes, jo vetëm në Turqi, por edhe në shumë vende të tjera të botës. /Telegrafi/