Filipçe: Tërhiqemi nga Komisioni, LSDM është kundër kredisë së re prej 260 milionë euro
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe sot në një konferencë për shtyp paralajmëroi se partia e tij nuk do të marrë pjesë në Komision për huamarrjen e re prej 260 milionë euro.
Çdo ditë shohim se si qeveria e Hristijan Mickoskit po e shtyn vendin në skllavëri borxhi. Propozimi i fundit është të merren 300 milionë euro nga bankat, por bankat nuk e lejuan Qeverinë ta bënte këtë, gjë që tregon dyshime që tashmë ekzistojnë në lidhje me vlerësimin tonë të kreditit. Konkretisht, një konsorcium bankash lejoi një kredi prej vetëm 260 milionë eurosh, me një normë interesi tmerrësisht të lartë prej gati 4.5%.
Pyetja e parë që lind është: ku shkojnë këto para?
Nuk ka pagesë të rregullt të pagave për institucionet publike. Nuk ka asnjë mendim, e lëre më një njoftim, për rritjen e pagës minimale. Transfertat sociale vonohen, rimbursimet e TVSH-së vonohen për kompanitë që janë mbajtëse të obligacioneve mujore dhe tremujore. Shuma totale e parave që kjo qeveri u detyrohet kompanive për rimbursimet e TVSH-së është afër 200 milionë eurove.
Këto para shkojnë vetëm për tendera partiakë. Dhe kjo është e vetmja gjë që funksionon mirë me këtë qeveri.
Borxhi total po rritet në mënyrë të rrezikshme. Borxhi i vendit është rritur me 2 miliardë euro vetëm në dy vjet. Para që do të paguhen nga brezat e ardhshëm.
Borxhi total, i cili ishte 8.5 miliardë euro në vitin 2024, tani është afër 11 miliardë eurove.
Shtrohet pyetja: a ka kjo qeveri një busull? A ka një ide, a ka një vizion se ku dhe si ta udhëheqë vendin?
Grupi ynë parlamentar nuk do të marrë pjesë në këtë huamarrje brutale, të përditshme të vendit për shuma të mëdha, qindra milionë euro, miliarda euro para, të cilat nuk shkojnë askund, përveçse kontrollohen rreptësisht në kompanitë partiake përmes procedurave të tenderimit.
Ne nuk do të marrim pjesë në debatin e komisionit mbi këtë temë dhe po tërhiqemi plotësisht prej tij", tha Filipçe./Telegrafi/