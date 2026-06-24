Filipçe: LSDM rriti pagat, tani le të rrisë Qeveria pagat në arsim dhe kujdes shëndetësor me 40%
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, në përgjigje të pyetjes së një gazetari në konferencën e sotme për shtyp, theksoi se Qeveria e LSDM-së ka rritur vazhdimisht pagat edhe në kushte të krizave të rënda ekonomike dhe energjetike. Filipce i bëri thirrje qeverisë të tregojë të njëjtin përkushtim ndaj punëtorëve dhe të sigurojë një rritje të ndjeshme të pagave në sektorët kyç.
"Gjatë mandatit tonë, Qeveria e LSDM-së rriti vazhdimisht pagat, tani le të rrisë Qeveria pagat në arsim dhe kujdes shëndetësor me 40%", tha Filipçe.
Në përgjigjen e tij, Filipçe theksoi se qytetarët meritojnë një rritje të vazhdueshme të të ardhurave dhe kujtoi masat dhe rezultatet që u arritën gjatë kohës së qeverive të udhëhequra nga LSDM.
"Njerëzit jo vetëm që e meritojnë, por duhet të jetë një sistem i vazhdueshëm në të cilin pagat do të rriten. Ne dhe qeveritë tona kemi treguar se është e mundur, madje edhe në kohëra përballë krizave shumë më të mëdha se ajo që sapo ka ndodhur. Më lejoni t'ju kujtoj krizën e Covid-it, krizën energjetike dhe më pas me fillimin e luftës në Ukrainë, pagat vazhduan të rriteshin”, tha Filipçe.
Ai theksoi se gjatë mandatit të LSDM-së, u realizuan rritje të konsiderueshme të pagave dhe ndihmës sociale, prandaj sot ekziston një bazë për mbështetje edhe më të madhe nga qytetarët./Telegrafi/