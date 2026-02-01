Filipçe: Kjo qeveri e izoloi shtetin nga rruga evropiane, krijoi lidhje me Serbinë, Rusinë dhe Hungarinë
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe akuzon qeverinë për izolimin e shtetit nga rruga evropiane dhe hedh pretendime për lidhje me pushtetet në Serbi dhe Hungari, si dhe me Rusinë.
Sa i përket zhvillimeve brenda partisë së tij, ai shton se nuk frikësohet nga ndonjë puç, pasi në kongresin e fundit ka qenë i suksesshëm dhe ka marrë sugjerime të sinqerta dhe të ndershme.
“Kjo qeveri kujdeset vetëm për interesat e veta, sepse duhet të realizohet ajo që kurrë nuk e kanë mohuar – se do të vijnë migrantë për para – dhe për këtë arsye nevojiten zgjedhje të parakohshme. A do të jenë në fund të këtij viti apo vitin e ardhshëm, do ta shohim, por deri në vitin 2028 nuk do të mund të vazhdohet kështu”, tha Filipçe.
Në lidhje me pyetjen nëse ka informacion për ndonjë platformë apo iniciativë të brendshme partiake për zëvendësimin e tij, ai tha se ka dëgjuar edhe vetë spekulime të tilla, por i vlerëson ato si të pavërteta.
“Nuk ka të vërtetë në këtë. Duhet të them një gjë: unë kam mandat legjitim. Para disa muajsh, 20.000 anëtarë më votuan që ta udhëheq partinë në mandatin e ardhshëm katërvjeçar. Dyert janë të hapura për të gjithë”, thotë ai.
Çdo fragmentarizim brenda LSDM-së, sipas tij, shkon në dobi të OBRM-PDUKM-së.
“Edhe ne e dimë për atë komunikim dhe mbështetje që ata e kishin edhe në periudhën kur po formohej ZNAM-i, ndërsa tani edhe formalisht janë në koalicion me OBRM-PDUKM-në. Ata janë ish-anëtarë tanë. Pra, çdo fragmentarizim shtesë shkon vetëm në dobi të OBRM-PDUKM-së dhe, për fat të keq, në asnjë dobi për qytetarët apo për shtetin”, thotë Filipçe.