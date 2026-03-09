Filipçe: Do të përballemi me rritje të reja të çmimeve, LSDM propozon paketë masash
Kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, ka paralajmëruar rritje të re të çmimeve, teksa ka akuzuar qeverinë se nuk po e mbron standardin jetësor të qytetarëve.
“Tani do të përballemi me shtrenjtim të gjithçkaje tjetër, do të shtrenjtohet rryma, do të shtrenjtohen produktet bazë ushqimore; kjo do të jetë një zinxhir ngjarjesh,” paralajmëron Filipçe.
Sipas tij, duke qenë se qeveria nuk po bën asgjë, ata propozuan një paketë masash të nevojshme për mirëqenien e qytetarëve.
“Së pari propozojmë uljen e normës së TVSH-së nga 18% në 5% për të gjithë derivatet – dizel, benzinë pa plumb, vaj motorik, gaz të lëngshëm nafte dhe metan. Ulja e akcizës me 4 denarë është diçka që direkt do të ulë çmimin e një litri karburanti. Për më tepër, propozojmë TVSH 0% për produktet bazë ushqimore, për të amortizuar një eventual shok çmimesh tek produktet bazë ushqimore”, tha Filipçe.