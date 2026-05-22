Anulohet tenderi për autobusët elektrikë në Maqedoni, Ministria e Transportit premton rishpallje të shpejtë
Komisioni Shtetëror për Ankesa mbi Prokurimin Publik ka nxjerrë një vendim për anulimin e prokurimit publik të autobusëve elektrikë dhe karikuesve elektrikë, njofton Ministria e Transportit të Maqedonisë, përcjell AIM.
"Ministria e Transportit, në përputhje me kompetencat e saj, do ta rishpallë prokurimin publik në fjalë në përputhje me rregulloret ligjore sa më shpejt të jetë e mundur", njoftojnë nga Ministria e Transportit./Telegrafi/