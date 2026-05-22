FIFA vazhdon të shqyrtojë mundësinë e zgjerimit të Kupës së Botës 2030 në 64 kombëtare, duke përfituar nga mbështetja në rritje e disa federatave ndërkombëtare.
Shtysa për këtë projekt ambicioz ka ardhur pas një kërkese zyrtare nga CONMEBOL, e cila synon t’u japë mundësi edhe vendeve më pak të njohura të përjetojnë nivelin më të lartë të futbollit ndërkombëtar.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, vazhdon të mbështesë idenë e një përfshirjeje sa më të madhe globale, duke e konsideruar Kupën e Botës si një festë universale të futbollit që i përket çdo cepi të planetit.
Edhe pse turneu i vitit 2030 aktualisht është planifikuar të zhvillohet me 48 ekipe, formati përfundimtar nuk pritet të konfirmohet para fundit të korrikut 2026.
Ndërkohë, pasiguritë rreth organizimit janë rikthyer edhe në Spanjë, ku Malaga është tërhequr zyrtarisht nga lista e qyteteve pritëse, ndërsa edhe Bilbao po përballet me sfida logjistike lidhur me organizimin e ndeshjeve.
Megjithëse kritikat fillestare e cilësuan këtë ide si të tepruar, Kupa e Botës 2026 në Amerikën e Veriut pritet të shërbejë si testi ideal për të vlerësuar mundësinë e zgjerimit të mëtejshëm të turneut më të madh të futbollit botëror. /Telegrafi/