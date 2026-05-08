FIFA trefishon çmimin e biletave më të mira për finalen e Kupës së Botës
FIFA ka rritur çmimin e biletave më të shtrenjta për finalen e Kupës së Botës 2026, e planifikuar të luhet më 19 korrik në stadiumin MetLife në East Rutherford, kështu që tani ato kushtojnë 32,970 dollarë.
Në faqen e shitjeve të FIFA-s, këto vende janë shënuar si kategoria e parë e vendeve të përparme. Më parë, çmimi maksimal për të njëjtën kategori ishte 10,990 dollarë, dhe ky opsion ishte i disponueshëm vetëm të enjten në mbrëmje për përdoruesit e karrigeve me rrota dhe biletat e aksesueshme.
Çmimet e larta pasuan fundin e turneut. Biletat për gjysmëfinalet e 14 korrikut në stadiumin AT&T në Arlington kushtuan 11,130 dollarë, 4,330 dollarë, 3,710 dollarë dhe 2,705 dollarë, ndërsa biletat për gjysmëfinalen e dytë një ditë më vonë në stadiumin Mercedes-Benz në Atlanta kushtuan 10,635 dollarë, 3,545 dollarë dhe 2,725 dollarë.
FIFA is selling a singular ticket to the final in New Jersey on July 19 for $32,970.
This week, president Gianni Infantino said FIFA doesn't control high costs on its resale site. But this price comes straight from FIFA. pic.twitter.com/w4tftm0Go7
— Margaret Fleming (@mgfleming12) May 7, 2026
Ndeshjet e ekipit kombëtar të SHBA-së në fazën e grupeve ishin gjithashtu të shtrenjta.
Për ndeshjen kundër Paraguait më 12 qershor në stadiumin SoFi në Inglewood, çmimet ishin 2,735 dollarë, 1,940 dollarë dhe 1,120 dollarë, për ndeshjen kundër Australisë më 19 qershor në Seattle ishin 2,715 dollarë dhe për ndeshjen kundër Turqisë më 25 qershor në Ingleëood plotë 2,970 dollarë, 1,345 dollarë, 990 dollarë dhe 840 dollarë.
Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, e mbrojti një politikë të tillë në konferencën globale të Institutit Milken në Beverly Hills.
"Duhet ta shohim tregun. Jemi në një treg ku argëtimi është më i zhvilluari në botë, kështu që duhet të zbatojmë çmimet e tregut. Nëse biletat do të shiten me një çmim shumë të ulët, ato do të rishiten me një çmim shumë më të lartë", ka thënë Infantino.
Në platformën e rishitjes së FIFA-s, biletat për finalen e së enjtes ofroheshin për çmime midis 8,970 dhe 11,499,998.85 dollarë. FIFA nuk përcakton çmimet e kërkuara në platformë, por merr një tarifë prej 15 për qind nga blerësi dhe 15 për qind të tjera nga shitësi. /Telegrafi/