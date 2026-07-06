FIFA rrëzon ankesën e Belgjikës – Balogun i gatshëm për lojë
FIFA ka refuzuar ankesën e Federatës Belge të Futbollit (RBFA) lidhur me të drejtën e Folarin Balogun për të luajtur, duke i hapur rrugë sulmuesit të SHBA-ve që të jetë i gatshëm për ndeshjen e Kupës së Botës kundër Belgjikës.
Balogun ishte pezulluar për një ndeshje pas përjashtimit në sfidën ndaj Bosnjës dhe Hercegovinës, por vendimi i fundit i organit disiplinor të FIFA-s e ka ndryshuar situatën, duke e rikthyer atë në dispozicion të Shteteve të Bashkuara për duelin e rëndësishëm në Seattle.
Vendimi ka shkaktuar reagim të menjëhershëm nga pala belge, e cila ka dorëzuar zyrtarisht një ankesë duke pretenduar se nuk ka pasur transparencë të mjaftueshme rreth procesit dhe dokumentacionit disiplinor. RBFA ka deklaruar se nuk ka marrë ende arsyetimin e plotë të vendimit dhe as raportin e gjyqtarit.
Megjithatë, Komiteti i Apelit i FIFA-s e ka shpallur kërkesën e Belgjikës “të papranueshme”, duke argumentuar se federata belge nuk ishte palë direkte në procedurë dhe për këtë arsye nuk kishte të drejtë ankese në këtë fazë.
Në reagimin e saj, Federata Belge konfirmoi se po shqyrton hapa të mëtejshëm ligjorë dhe se mbetet e pakënaqur me mënyrën si është trajtuar rasti, duke lënë të hapur mundësinë për t’iu drejtuar Gjykatës së Arbitrazhit Sportiv (CAS), nëse plotësohen kushtet procedurale.
Ndërkohë, FIFA thekson se të gjitha vendimet e saj disiplinore merren nga organe të pavarura dhe se procesi vijon sipas rregullave të brendshme të federatës botërore.
Balogun pritet të jetë një nga emrat kryesorë në përballjen e madhe SHBA–Belgjikë, një duel që vendos një vend në çerekfinale të Botërorit. /Telegrafi/