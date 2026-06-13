FIFA reagon pas polemikave për tribunat bosh: Ja pse stadiumi dukej gjysmë i zbrazët
FIFA ka reaguar ndaj kritikave për tribunat që dukeshin me shumë ulëse bosh gjatë ndeshjes së Kupës së Botës mes Koresë së Jugut dhe Çekisë, duke mbrojtur shifrat zyrtare të pjesëmarrjes.
Ndeshja e zhvilluar në Zapopan të Meksikës shkaktoi debat në rrjetet sociale dhe media, pasi gjatë transmetimit televiziv u panë vazhdimisht vende të lira në stadium.
Megjithatë, FIFA këmbëngul se arena ishte pothuajse e mbushur.
Sipas shifrave zyrtare të publikuara nga qeveria botërore e futbollit, në stadium ishin të pranishëm 44 mijë e 985 tifozë nga një kapacitet total prej 45 mijë e 664 vendesh, që përkthehet në rreth 98.5 për qind të kapacitetit.
Për të sqaruar mospërputhjen mes pamjeve televizive dhe statistikave zyrtare, FIFA dha një shpjegim të detajuar.
“Shifrat zyrtare të pjesëmarrjes pasqyrojnë numrin e biletave të skanuara dhe të spektatorëve që ndodhen brenda perimetrit të stadiumit, jo vlerësimet vizuale të vendeve të zëna në një moment të caktuar gjatë ndeshjes”, thuhet në deklaratën e FIFA-s.
Sipas organizatës, shumë tifozë kishin zgjedhur ta ndiqnin ndeshjen në këmbë nga korridoret dhe zonat e brendshme të stadiumit, në vend që të qëndronin në ulëset e tyre.
Shpjegimi vjen në një moment kur FIFA është përballur me kritika të shumta lidhur me pamjet e tribunave jo plotësisht të mbushura në disa ndeshje të para të Botërorit 2026./Telegrafi/