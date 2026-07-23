FIFA ka reaguar me një deklaratë të fortë pas pretendimeve për kurdisje të ndeshjeve gjatë Kupës së Botës 2026.

Botërori i parë me 48 kombëtare përfshiu gjithsej 104 ndeshje, ndërsa Spanja u shpall kampione e botës për herë të dytë në histori, pasi mposhti Argjentinën në finalen e zhvilluar në stadiumin ‘MetLife’.

Gjatë turneut nuk munguan polemikat për gjykimin. Federata Egjiptiane e Futbollit kërkoi nga FIFA përjashtimin e gjyqtarëve që drejtuan humbjen 3-2 të Egjiptit ndaj Argjentinës, duke pretenduar se ishin bërë gabime të rënda.

Federata egjiptiane kërkoi largimin e arbitrit dhe të gjithë ekipit të gjyqtarëve nga Botërori pas hetimit të gabimeve të tyre.

Edhe përzgjedhësi i Egjiptit, Hossam Hassan, shkaktoi debat me një gjest kontrovers në vijën anësore dhe akuzoi FIFA-n për favorizim të Lionel Messit.

"Ata duan që Messi të qëndrojë në turne", deklaroi ai pas ndeshjes.

Shefi i gjyqtarëve në FIFA, Pierluigi Collina, i hodhi poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si "akuza të pabazuara" dhe duke mbrojtur integritetin e gjyqtarëve.

Ndërkohë, FIFA bëri të ditur se Grupi i Punës për Integritetin, ku morën pjesë ekspertë nga FIFA, FBI, INTERPOL, Zyra e Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin, Këshilli i Evropës, Shoqata Ndërkombëtare për Integritetin në Bastore dhe institucione të tjera, nuk gjeti asnjë provë për manipulim të ndeshjeve.

Sipas FIFA-s, gjatë gjithë turneut u monitoruan në kohë reale tregjet e basteve dhe ngjarjet në fushë, ndërsa analizat nuk zbuluan asnjë model të dyshimtë bastesh apo ndonjë shenjë të kurdisjes së ndeshjeve.

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"Bazuar në informacionin e mbledhur dhe analizuar gjatë gjithë garës, Grupi i Punës nuk identifikoi asnjë aktivitet të dyshimtë në bastore dhe asnjë tregues për manipulim të ndonjë ndeshjeje”, thuhej në deklaratën zyrtare të FIFA-s.

FIFA shtoi se të gjitha raportet mbi bastet dhe informacionet e mbledhura gjatë turneut u analizuan dhe u shkëmbyen mes institucioneve pjesëmarrëse sipas procedurave operative.

Menaxheri i Lartë për Integritet në FIFA, Liam Rich, deklaroi se ky bashkëpunim krijoi një kornizë të fortë për shkëmbimin e informacionit dhe vlerësimin e çdo rreziku të mundshëm, duke shtuar se i njëjti model do të përdoret edhe në turnetë e ardhshëm, përfshirë Kupën e Botës për Femra vitin e ardhshëm./Telegrafi/

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