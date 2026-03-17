FIFA konfirmon ndryshimin historik të rregullave të transmetimit të Kupës së Botës 2026
FIFA ka konfirmuar një ndryshim të madh në mënyrën se si tifozët do të ndjekin Botërorin 2026, me ndeshjet që për herë të parë do të transmetohen falas në YouTube. Në një lëvizje historike, organizata ka arritur një partneritet me platformën përpara turneut që mbahet në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada.
Sipas marrëveshjes, transmetuesit zyrtarë do të kenë mundësinë të shfaqin pjesë të ndeshjeve drejtpërdrejt në YouTube, duke hapur mundësi për miliona shikues në mbarë botën.
Për herë të parë në historinë e Botërorit, tifozët do të kenë mundësinë të ndjekin dhjetë minutat e para të çdo ndeshjeje falas në platformë.
Gjithashtu, disa ndeshje të plota do të jenë të disponueshme për transmetim nga kanalet zyrtare të YouTube.
Kjo iniciativë synon t’u ofrojë tifozëve një “shije falas” të veprimit përpara se ata të drejtohen drejt transmetimeve televizive tradicionale për pjesën tjetër të ndeshjeve.
Përveç aksionit live, tifozët do të kenë qasje në një gamë të gjerë përmbajtjesh shtesë, duke përfshirë:
Përmbledhje të zgjatura dhe momente pas skenave
Klipe të shkurtra dhe video on-demand
Hyrje në arkivin digjital të FIFA-s, për të parë ndeshje klasike dhe momente ikonike nga turnetë e kaluara.
Një grup global krijuesish përmbajtjeje gjithashtu do të ketë akses unik në Botëror, duke prodhuar klip-e ekskluzive pas skenave, analiza taktike dhe histori me interes njerëzor.
FIFA beson se kjo do të sjellë një perspektivë të freskët dhe do të tërheqë një brez të ri tifozësh.
Deklaratat zyrtare
Mattias Grafstrom, Sekretar i Përgjithshëm i FIFA-s, tha:
"FIFA është e kënaqur të mirëpresë YouTube si Platformën e Preferuar për Botërorin 2026. Ky partneritet ofron mundësi të reja për Media Partnerët dhe krijuesit, duke angazhuar tifozët globalisht në mënyra që nuk janë parë më parë".
Ndërsa Justin Connolly, kreu global i mediave dhe sporteve në YouTube, shtoi:
"YouTube synon të ofrojë një përvojë globale, interaktive dhe të fokusuar tek tifozët. Ky partneritet do të sjellë një eksperiencë gjithëpërfshirëse për të gjithë, qoftë tifozët e pasionuar apo ata më të zakonshëm".
Botërori më i madh në histori
Botërori 2026 do të jetë më i madhi ndonjëherë, me 48 skuadra dhe gjithsej 104 ndeshje, duke e bërë këtë partneritet një hap historik drejt rritjes së aksesit dhe angazhimit global të tifozëve. /Telegrafi/