FIFA i ka shpallur luftë fenomenit më bezdisës në futboll - duket se po fiton
Në këtë Kupë Bote ka disa tema të mëdha diskutimi. Pauzat për freskim janë shndërruar në pushime hidratimi, protokollet e reja kufitare kanë krijuar vështirësi për tifozët dhe ekipet, ndërsa në tribuna vëmendjen e marrin sponsorët dhe figurat e njohura të rrjeteve sociale.
Megjithatë, një nga vendimet më të mira të FIFA-s në aspektin futbollistik duket të jenë rregullat e reja të lojës.
Vetëm dy javë para fillimit të turneut, Bordi i Shoqatës Ndërkombëtare të Futbollit (IFAB) miratoi një sërë ndryshimesh historike në rregullore.
Çfarë ka të re në këtë Kupë Bote?
Sipas IFAB-it, qëllimi ishte luftimi i diskriminimit, zvogëlimi i vonesave në lojë dhe përmirësimi i ritmit të ndeshjeve, ndërsa njëkohësisht u zgjeruan kompetencat e VAR-it dhe u ashpërsuan ndëshkimet për sjelljet josportive.
Tashmë VAR mund të ndërhyjë edhe në rastet e kartonit të dytë të verdhë të dhënë gabimisht, në identifikimin e gabuar të lojtarëve dhe në rastet kur goditjet nga këndi akordohen gabimisht. Këto verifikime duhet të jenë të shpejta dhe të mos ndikojnë në rrjedhën normale të lojës.
Një tjetër rregull i ri parashikon humbjen automatike të ndeshjes nga një ekip që largohet nga fusha, një masë që synon të shmangë incidente të ngjashme me ato të parë në kompeticione të tjera ndërkombëtare.
Ndryshime të rëndësishme janë bërë edhe në luftën kundër humbjes së kohës. Është futur numërimi mbrapsht gjatë zëvendësimeve, goditjeve nga porta dhe rivënieve anësore, ndërsa lojtarët që marrin trajtim mjekësor duhet të qëndrojnë jashtë fushës për të paktën një minutë.
Një ritëm më natyral i ndeshjes dhe një tempo më e lartë
Janë pikërisht këto masa që kanë sjellë ndikimin më të madh në përvojën e tifozëve. Humbja e kohës mund të mos jetë problemi më i madh i futbollit modern, por padyshim mbetet një nga aspektet më irrituese të lojës.
Rifillimi më i shpejtë i aksioneve po i pengon skuadrat të vonojnë lojën dhe po ruan rrjedhën natyrale të ndeshjeve. Në të njëjtën kohë, ritmi është rritur ndjeshëm dhe është bërë më e vështirë që ekipet të fitojnë kohë në mënyrë artificiale.
Nëse këto rregulla miratohen edhe në futbollin e klubeve, do të jetë interesante të shihet sesi ekipet do të përshtaten me faktin se ndërprerjet nuk do të shërbejnë më si pushime të gjata taktike.
Simulimi ka marrë një goditje të madhe
Një tjetër fenomen që po goditet është simulimi. Për vite me radhë, futbolli është kritikuar për tolerimin e ekzagjerimeve dhe sjelljeve që synojnë mashtrimin e arbitrave.
Në këtë Kupë Bote po shihet më qartë se lojtarët po ngrihen më shpejt pas kontakteve dhe po kuptojnë se simulimi apo humbja e qëllimshme e kohës nuk sjell më përfitimet e dikurshme.
Të gjitha këto ndryshime, edhe pse në pamje të parë mund të duken të vogla, mund të kenë një ndikim të madh në kulturën e lojës. Futbolli po shkon drejt një modeli ku koha e lojës vlerësohet më shumë dhe ku ritmi i ndeshjes mbetet prioritet.
FIFA shpesh është kritikuar për vendime që favorizojnë interesat komerciale, por kur ndryshimet bëhen për të mirën e vetë lojës, ato meritojnë të përshëndeten. Deri tani, në Kupën e Botës 2026, duket se beteja kundër humbjes së kohës po jep rezultatet e para. /Telegrafi/