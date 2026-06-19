FFK cakton datën e fillimit të Superligës dhe Ligës së Parë për sezonin 2026/27
Federata e Futbollit e Kosovës (FFK) ka njoftuar zyrtarisht se garat në Superligën e Kosovës dhe në Ligën e Parë për edicionin garues 2026/27 do të nisin më 15 gusht 2026.
Ky vendim u jep klubeve kohë të mjaftueshme për t’u përgatitur sa më mirë për sezonin e ri, duke përfshirë fazën përgatitore verore, zhvillimin e ndeshjeve miqësore dhe kompletimin e skuadrave gjatë afatit kalimtar.
Shumica e ekipeve tashmë kanë filluar planifikimet për sezonin e ardhshëm, teksa pritet që gjatë javëve në vazhdim të intensifikohen lëvizjet në tregun e transferimeve dhe përgatitjet për sfidat që i presin në kampionat.
Nga ana tjetër, klubet që do ta përfaqësojnë Kosovën në garat evropiane do të kenë mundësi të harmonizojnë më mirë angazhimet ndërkombëtare me përgatitjet për kampionatin vendor, pasi fillimi në mesin e muajit gusht krijon hapësirë shtesë për organizim.
Ndërkohë, organet kompetente të FFK-së janë duke finalizuar të gjitha detajet organizative për sezonin e ri. Federata ka bërë të ditur se shorti i kampionatit, kalendari zyrtar i garave dhe orari i ndeshjeve do të publikohen në javët e ardhshme.
Sezoni 2026/27 pritet të sjellë rivalitet të madh si në garën për titull, ashtu edhe në luftën për vendet që sigurojnë pjesëmarrjen në garat evropiane, derisa skuadrat po punojnë për të ndërtuar ekipet e tyre para nisjes së një tjetër edicioni të futbollit kosovar. /Telegrafi/