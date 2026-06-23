Festë e veçantë si Viking, Norvegjia në mënyrë speciale feston me tifozët
Kombëtarja e Norvegjisë arriti ta sigurojë fazën e eliminimit direkt në Kampionatin Botëror 2026.
Me fitore 3-2 ndaj Senegalit, norvegjezët matematikisht konfirmuan kualifikimin në fazën tjetër, sfidë ku Erling Haaland shkëlqeu sërish me dy gola.
E pas triumfit, Norvegjia në një mënyrë shumë të veçantë, sikur të ishin Viking, festuan pranë tifozëve për këtë arritje historike.
Për më shumë shikoni skenat mahnitëse:
The special moment Norway’s players celebrated by rowing with their fans. 🚣🇳🇴 pic.twitter.com/D7REGFyfFS
— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 23, 2026
Ndërkohë, Norvegjia do ta zhvillojë edhe një ndeshje në grupe, atë ndaj një prej favoritëve kryesorë të turneut, Francës./Telegrafi/
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