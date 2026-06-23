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Kombëtarja e Norvegjisë arriti ta sigurojë fazën e eliminimit direkt në Kampionatin Botëror 2026.

Me fitore 3-2 ndaj Senegalit, norvegjezët matematikisht konfirmuan kualifikimin në fazën tjetër, sfidë ku Erling Haaland shkëlqeu sërish me dy gola.

E pas triumfit, Norvegjia në një mënyrë shumë të veçantë, sikur të ishin Viking, festuan pranë tifozëve për këtë arritje historike.

Për më shumë shikoni skenat mahnitëse:

Ndërkohë, Norvegjia do ta zhvillojë edhe një ndeshje në grupe, atë ndaj një prej favoritëve kryesorë të turneut, Francës./Telegrafi/

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