Ferrari emëron ish-drejtorin e BMW Italia në një post kyç
Vetëm disa javë pasi njoftoi largimin e tij nga BMW Italia, Massimiliano Di Silvestre tashmë ka një destinacion të ri.
Duke filluar nga 1 korriku 2026, ekzekutivi do t'i bashkohet Ferrarit si Drejtor i Marketingut dhe Komercial, duke marrë përgjegjësinë për aktivitetet komerciale dhe të marketingut për markën.
Është një nga lëvizjet më të rëndësishme në peizazhin automobilistik të Italisë në vitet e fundit, me Ferrarin që zgjodhi një ekzekutiv që vinte nga një prej prodhuesve kryesorë të veturave premium në Evropë.
Di Silvestre largohet nga BMW Group pas një karriere që zgjati gati 20 vjet.
Në vitet e fundit ai drejtoi BMW Italia si President dhe Drejtor Ekzekutiv, duke ndihmuar në nxitjen e rritjes së markës gjatë një periudhe të shënuar nga transformimi i industrisë dhe zgjerimi i ofertave të elektrizuara.
Përvoja që ai ndërtoi në lidershipin komercial dhe zhvillimin ndërkombëtar të biznesit e bindi Ferrarin t'i besonte atij një nga rolet më strategjike të kompanisë.
Në Maranello, Di Silvestre do të zëvendësojë Enrico Gallieran, i cili largohet nga Ferrari pas më shumë se 16 vitesh në krye.
Gjatë mandatit të tij, prodhuesi i automjeteve më shumë se dyfishoi dërgesat vjetore dhe rriti ndjeshëm të ardhurat, duke forcuar gjithashtu vlerën e markës në segmentin e luksit. /Telegrafi/