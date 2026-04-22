Ferizaj në finale të Kupës së Kosovës, eliminon Llapin pas fitores në ndeshjen e parë
Ferizaj ka siguruar kualifikimin në finalen e Kupës së Kosovës, duke ruajtur rezultatin në ndeshjen kthyese gjysmëfinale ndaj Llapit dhe duke përfituar nga fitorja e ndeshjes së parë.
Ndeshja e kthimit, e zhvilluar në Ferizaj, u shoqërua me tensione dhe u ndërpre për më shumë se dhjetë minuta. Takimi u ndal në minutën e 55-të, pasi nga tribunat u hodhën gjësende në fushë.
Nga gjuajtjet e shikuesve u godit mbrojtësi i Llapit, Ilir Blakqori. Në momentin e ndërprerjes, rezultati ishte 0-0.
Ndeshja rifilloi vetëm pasi shikuesit u larguan plotësisht nga stadiumi. Pas 18 minutash shtesë, Ferizaj krijoi më shumë raste dhe ishte afër golit, por rezultati nuk ndryshoi.
Ferizaj arriti ta ruajë rezultatin deri në fund dhe, falë epërsisë nga ndeshja e parë (2-1), siguroi kalimin në finalen e madhe të Kupës së Kosovës. /Telegrafi/