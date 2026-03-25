Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme i Shqipërisë, Ferit Hoxha ka bërë të ditur se është takuar me ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi.

Hoxha në një postim në X shkruan se Kosova mbetet një përparësi e padiskutueshme e politikës sonë të jashtme.

Lexoni të plotë postimin e tij në X:

Një takim shumë miqësor me Ambasadorin e Kosovës në Shqipëri, Skënder Durmishi.

E sigurova, siç ia kam konfirmuar më parë edhe Ministrit Konjufca, se Kosova mbetet një përparësi e padiskutueshme e politikës sonë të jashtme.

Rikonfirmuam angazhimin e palëkundur për thellimin e partneritetit të ngushtë e të veçantë si dhe zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në të gjitha fushat, përmes koordinimit të ngushtë institucional, rritjes së shkëmbimeve ekonomike dhe avancimit të projekteve të përbashkëta me rëndësi strategjike në fushat e sigurisë, energjisë, infrastrukturës dhe arsimit.

Shqipëria nuk do të reshtë së mbështeturi forcimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës dhe integrimin e saj euroatlantik. /Telegrafi/


