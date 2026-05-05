Fëmijë i vogël i llastuar: Akuzat për favorizim, shkelmi i Neymarit dhe motivi i vërtetë pas luftës ligjore të Robinho Jr
Stadiumi legjendar Vila Belmiro thuhet se po përjeton një shkatërrim të dhomës së zhveshjes, ndërsa 18-vjeçari Robinho Junior e gjen veten në qendër të një stuhie.
Ndërsa kohët e fundit ai u cilësua si një yll i së ardhmes pas rinovimit të kontratës deri në vitin 2031, narrativa është zhvendosur nga potenciali i tij në fushë në një seri polemikash shpërthyese jashtë fushës.
Raportet e brendshme sugjerojnë se skuadra e Santosit po fillon ta shohë adoleshentin si një "fëmijë të vogël të llastuar" për shkak të favorizimit të perceptuar nga bordi.
Shumë besojnë se statusi i tij si djali i ikonës së klubit, Robinho, i ka dhënë atij privilegje që 111 minutat e tij modeste të futbollit si senior këtë sezon nuk i justifikojnë ende.
Frustrimi arriti kulmin kur i riu nuk mori pjesë në një darkë para ndeshjes për U-20, një incident që thuhet se u ndikua nga familja dhe agjentët e tij që e la stafin e trajnerëve të ndihej i nënçmuar.
Situata arriti në një pikë kritike pas një përleshjeje të nxehtë në fushën e stërvitjes me Neymar Jr. më 3 maj 2026. Raportet pretendojnë se Neymar e sulmoi dhe e shqelmoi të riun pasi u driblua, duke çuar në një përleshje fizike.
Ndërsa Neymar thuhet se kërkoi falje, "peshat e rënda" të Santos u habitën kur mësuan se Robinho Jr dhe përfaqësuesit e tij dyshohet se kanë ndjekur masa formale ose ligjore për incidentin.
Shumë lojtarë të ekipit të parë mendojnë se dërgimi në gjykatë i një çështjeje të brendshme në fushën stërvitore ka "shkuar shumë larg".
Thashethemet brenda zyrave të klubit sugjerojnë se ky fërkim i papritur mund të jetë një veprim taktik nga kampi i lojtarit. Duke qenë se sapo ka nënshkruar një zgjatje masive të kontratës deri në vitin 2031, disa besojnë se drama po "gatuhet" për ta detyruar klubin të mbajë një premtim të premtuar minuta në ekipin e parë.
Me interesin e klubeve si Espanyol, ka zëra se agjentët e tij po krijojnë një "rrëmujë" për të siguruar më shumë kohë loje ose për të planifikuar një largim të parakohshëm nëse këto kërkesa nuk plotësohen. /Telegrafi/