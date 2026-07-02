Federata po kërkon dorëheqjen e Nagelsmann - shkak kompensimi milionësh nëse ai shkarkohet
E ardhmja e Julian Nagelsmann në krye të Kombëtares së Gjermanisë është vënë seriozisht në pikëpyetje pas eliminimit zhgënjyes nga Kupa e Botës.
Sipas raportimeve të Bild, drejtuesit e Federatës Gjermane të Futbollit (DFB) i kanë ofruar trajnerit 38-vjeçar mundësinë që të largohet me dorëheqje, dy vjet para përfundimit të kontratës së tij.
Të enjten është zhvilluar një takim tre-orësh mes Nagelsmannit dhe krerëve të DFB-së, ku ishin të pranishëm presidenti Bernd Neuendorf, Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler dhe Andreas Rettig. Tema kryesore ishte e ardhmja e përzgjedhësit pas humbjes ndaj Paraguait në raundin e 16-të të Kupës së Botës.
Federata i ka dhënë Nagelsmannit kohë që të vendosë nëse do të largohet vetë nga posti. Nëse ai nuk pranon të japë dorëheqjen, DFB mund të aktivizojë klauzolën për ndërprerjen e kontratës.
Në këtë rast, federata gjermane do të detyrohej t’i paguante Nagelsmannit rreth 7 milionë euro dëmshpërblim për ndërprerjen e parakohshme të marrëveshjes.
Vendimi përfundimtar pritet të merret më së largu në fillim të javës së ardhshme. Ndërkohë, emri i Jurgen Klopp vazhdon të përmendet si kandidati kryesor për ta zëvendësuar Nagelsmannin në stolin e Gjermanisë. /Telegrafi/