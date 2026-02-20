Federata braziliane kërkon një dënim të ashpër për argjentinasin Prestianni
Federata Braziliane e Futbollit (CBF) i ka kërkuar Federatës Ndërkombëtare të Futbollit (FIFA) dhe Federatës Evropiane të Futbollit (UEFA) që të ndëshkojnë rëndë ata që janë përfshirë në rastin e racizmit të kryer kundër Vinicius.
Në një letër të nënshkruar nga presidenti Samir Xaud, federata pret që si FIFA ashtu edhe UEFA të hetojnë rastin dhe të marrin të gjitha masat e nevojshme për të identifikuar dhe ndëshkuar ata që janë përgjegjës për deklaratat raciste.
CBF falënderoi FIFA-n për gjestin publik të solidaritetit të treguar nga presidenti i saj, Gianni Infantino, dhe vlerësoi ndryshimet në nenet 15 dhe 30 të kodit disiplinor të organizatës, të cilat ofrojnë mekanizma dhe mënyra të reja për të luftuar diskriminimin dhe zhdukjen e tij në futboll.
Në një deklaratë drejtuar UEFA-s, CBF theksoi se institucioni evropian ka qenë lider në luftën kundër racizmit dhe diskriminimit, me politika të hartuara për të parandaluar dhe ndëshkuar sjelljet diskriminuese.
Ajo gjithashtu vuri në dukje Nenin 2 të statutit të saj, i cili thotë se një nga objektivat e saj është të promovojë futbollin pa asnjë formë diskriminimi, dhe Nenin 7, i cili thekson se anëtarët e saj duhet të zbatojnë masa efektive për të luftuar veprat e reja penale racore përmes politikave parandaluese dhe dënimeve të rrepta.
Entidade cobrou investigação minuciosa e punição exemplar a todos os envolvidoshttps://t.co/cz6SodS5wb pic.twitter.com/5Vz6eqFsGD
— brasil (@CBF_Futebol) February 19, 2026
Benfica mbron Prestiannin
Ndeshja, të cilën Real Madrid e fitoi 1-0, u ndërpre për rreth dhjetë minuta pasi sulmuesi brazilian iu ankua gjyqtarit francez Francois Letexier se argjentinasi Gianluca Prestianni e kishte quajtur majmun. Gjyqtari nisi protokollin anti-racizëm dhe e ndërpreu ndeshjen.
Vinicius fillimisht refuzoi të vazhdonte, por tensionet u qetësuan disi dhe ndeshja vazhdoi pa asnjë sanksion. UEFA tashmë po heton incidentin, dhe Prestianni, i cili i mohon akuzat, u mbrojt nga klubi portugez dhe trajneri i tij Jose Mourinho. /Telegrafi/