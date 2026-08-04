Komuna e Pejës ka njoftuar se sot është realizuar faza e dytë e shpërndarjes së traktorëve për fermerët përfitues, në kuadër të Thirrjes Publike “Furnizim me mekanizëm bujqësor – Traktor”.

Në këtë fazë, 16 fermerëve përfitues iu dorëzuan traktorët, ndërsa projekti bashkëfinancohet nga Komuna e Pejës dhe fermerët përfitues.

Në ceremoninë e shpërndarjes morën pjesë kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, nënkryetari Fatmir Asllani dhe drejtori i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi, Tahir Shala.

Në Pejë nis shpërndarja e 65 traktorëve për fermerët, dorëzohen 19 në fazën e parë

Drejtori Shala vlerësoi interesimin e madh të fermerëve, duke theksuar se pajisja me mekanizëm modern pritet të ndikojë në rritjen e produktivitetit bujqësor dhe zhvillimin e ekonomive familjare në zonat rurale.

Sipas njoftimit, projekti pritet të përfundojë deri më 20 gusht. /Telegrafi/



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