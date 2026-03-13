Fantastike: Fut me “krabeni” eliminojnë Mouz dhe do të përballen me NaVi-n e “makazze” në gjysmëfinale
Skuadra Fut Esports ka shënuar një fitore të madhe në çerekfinalen e ESL Pro League, ndaj Mouz.
Edhe pse nuk ishin favorit, me një paraqitje mbresëlënëse Fut shënoi fitore me rezultat 2-1 për t’u kualifikuar në gjysmëfinale.
Fillimisht, arritën një përmbysje në mapin “de_dust2” për ta fituar mapin e parë me rezultat 11-13.
Mouz pastaj u këndell në “de_overpass” me rezultat 13-10. Sidoqoftë, në mapin vendimtar Fut dëshmoi se pse po cilësohet si Bad News Eagles në “de_mirage”, për të fituar me rezultat 11-13.
E më e bukura ishte se e tërë skuadra kishte vlerësim pozitiv pas tre mapeve të zhvilluara, ku u dallua kapiteni Aulon “Krabeni” Fazlija me 48 eliminime në total.
— FUT Esports (@FUTesportsgg) March 13, 2026
Kësisoj, në gjysmëfinale – Fut do të përballet me NaVi-n, pra të shtunën prej orës 19:00.