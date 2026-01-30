Ekipi Fut me kapitenin Aulon “krabeni” Fazlija ka eliminuar Liquid për t’i eliminuar nga turneu i madh IEM Krakoë që po zhvillohet në Poloni.

Fut shënoi fitore bindëse 2-0 në mape, ku ishin aq dominues sa të gjithë lojtarët morën një vlerësim pozitiv.

Fillimisht në “de_ancient”, Fut fitoi lehtësisht me rezultat 13-4, ku shkëlqeu Dymtro “dem0n” Myroshnychenko me 17 eliminime.

Në mapin tjetër në “de_nuke”, Fut triumfoi me rezultat 13-9, ku këtë herë më i dalluari ishte “aëp” Nikita “cmytry” Samolotov me 20 eliminime.

Kësisoj, Fut avancon në fazën e dytë ku do t’i pret një përballje shumë e vështirë ndaj skuadrës së famshme braziliane Furia.

Në të njëjtin grup ndodhet edhe Natus Vincere i “makazze”, ku mund të përballen nëse shkojnë deri në finale të grupit A./Telegrafi

