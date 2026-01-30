Fantastike: Fut me “krabeni” eliminojnë Liquid nga IEM Krakow dhe avancojnë tutje
Ekipi Fut me kapitenin Aulon “krabeni” Fazlija ka eliminuar Liquid për t’i eliminuar nga turneu i madh IEM Krakoë që po zhvillohet në Poloni.
Fut shënoi fitore bindëse 2-0 në mape, ku ishin aq dominues sa të gjithë lojtarët morën një vlerësim pozitiv.
Fillimisht në “de_ancient”, Fut fitoi lehtësisht me rezultat 13-4, ku shkëlqeu Dymtro “dem0n” Myroshnychenko me 17 eliminime.
Në mapin tjetër në “de_nuke”, Fut triumfoi me rezultat 13-9, ku këtë herë më i dalluari ishte “aëp” Nikita “cmytry” Samolotov me 20 eliminime.
STAGE 2 SECURED ✅ pic.twitter.com/dZK57X3JU5
— FUT Esports (@FUTesportsgg) January 30, 2026
Kësisoj, Fut avancon në fazën e dytë ku do t’i pret një përballje shumë e vështirë ndaj skuadrës së famshme braziliane Furia.
Në të njëjtin grup ndodhet edhe Natus Vincere i “makazze”, ku mund të përballen nëse shkojnë deri në finale të grupit A./Telegrafi