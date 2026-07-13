Fansat e Taylor Swift bëjnë çmendurinë e radhës, blejnë mbeturinat e dasmës së saj
Një fans i Taylor Swift ka shitur mbeturinat e mbledhura jashtë dasmës së këngëtares me Travis Kelce në New York.
Justin Gignac mblodhi mbeturina nga rrugët jashtë Madison Square Garden pas dasmës së 3 korrikut dhe i vendosi ato në kuba plastike.
Mbeturinat e mbledhura nga Gignac përfshijnë bishta cigaresh, gota letre, pipa plastike, copa pëlhure, qese plastike, mbështjellës karamelesh dhe një AirPod të vetëm.
"Fatkeqësisht, nuk u ftova, kështu që nuk munda të merrja asnjë nga ato mbeturinat e mira, shumë të mira nga brenda", tha ai.
Kubat plastikë, secili me mbishkrimin "JUST&T MARRIED" dhe datën e dasmës, kishin një çmim prej 25 dollarësh në faqen e tij të internetit.
Ai tha se Swifties i kanë blerë tashmë të gjitha kubat e disponueshëm. /Telegrafi/