Fansat e ‘Enola Holmes’ tallen me gabimin në video, thonë se Millie Bobby Brown ‘udhëtoi në kohë’ për thonjtë e gjatë në skenën historike
Fansat e “Enola Holmes” kanë reaguar me humor ndaj një detaji në videon paralajmëruese të filmit të tretë, ku Millie Bobby Brown u shfaq me thonj të gjatë me manikyr, të cilët sipas tyre nuk përputheshin me epokën historike të ngjarjes.
Aktorja 22-vjeçare, e cila luan rolin kryesor në filmin e Netflix, u bë shpejt temë diskutimi në rrjete sociale, pasi shumë shikues vunë re se thonjtë e saj dukeshin si zgjatime moderne akrilike, pavarësisht se filmi zhvillohet në një periudhë viktoriane, shkruan DailyMail.
Në X (ish-Twitter), komentet ironike nuk munguan, me përdorues që shkruanin me humor për “udhëtime në kohë”, “thonj nga e ardhmja” dhe “mospërputhje historike”, duke e kthyer momentin në një debat viral për detajet e montazhit dhe autenticitetin e skenave.
Disa komentues e morën me sportivitet, duke thënë se gabime të tilla “e prishin ndjesinë e kohës”, ndërsa të tjerë e kthyen në shaka, duke sugjeruar se “edhe Enola Holmes ndalon për manikyr modern”.
Pavarësisht kritikave dhe humorit në rrjete sociale, fansat mbetën entuziastë për pjesën e tretë të filmit, i cili pritet të publikohet më 1 korrik dhe sjell Enola Holmes në një rast të ri në Maltë, së bashku me një kast të njohur aktorësh. /Telegrafi/
