Fanella më fitimprurëse në futbollin botëror, Real Madridi lë pas Barcelonën dhe Man Utd
Real Madridi, një nga klubet më të pasura në futbollin botëror, pritet që në javët e ardhshme ta rrisë edhe më tej fuqinë e tij financiare.
Klubi madrilen është shumë pranë finalizimit të marrëveshjeve të reja me dy nga sponsorët kryesorë, pasi palët tashmë kanë arritur marrëveshje në parim.
Gjatë muajve të fundit, drejtuesit e Real Madridit kanë zhvilluar negociata për rinovimin e kontratave të sponsorizimit me Adidas, furnizuesin zyrtar të fanellave, si dhe me ‘Fly Emirates’, sponsorin kryesor në pjesën e përparme të fanellës.
Të dyja kompanive u është kërkuar të rrisin shumën që paguajnë për klubin nga “Santiago Bernabeu”, kërkesë që është pranuar nga të dy sponsorët.
Sipas raportimeve të Onda Cero, të cituara nga Mundo Deportivo, marrëveshjet e reja do të mbajnë ‘Adidas’ dhe ‘Fly Emirates’ si sponsorë të Real Madridit deri në vitin 2031.
Me rritjen e të ardhurave nga këto kontrata, vlera totale e fanellës së Real Madridit do të arrijë në rreth 300 milionë euro në sezon.
Kjo e bën fanellën e klubit madrilen më fitimprurësen në futbollin botëror, duke lënë pas klube si Barcelona dhe Manchester United.
‘Adidas’, ‘Fly Emirates’ dhe ‘HP’, që është sponsori i mëngës së fanellës, do të kontribuojnë së bashku me rreth 300 milionë euro në sezon sapo marrëveshjet të zyrtarizohen në javët në vijim.
Këto të ardhura shtesë pritet t’i japin Real Madridit më shumë hapësirë financiare për të investuar në afatin kalimtar të verës.
Presidenti Florentino Perez dhe bordi drejtues kanë qenë shumë të suksesshëm në rritjen e të ardhurave të klubit, ndërsa fondet e reja mund të përdoren për përforcime të rëndësishme në skuadër.
Ekipi ka nevojë për disa përmirësime në përbërje, veçanërisht në repartin e mbrojtjes qendrore dhe në mesfushë.
Megjithatë, edhe pse në aspektin financiar Real Madridi vazhdon të mbetet një nga fuqitë më të mëdha në futboll, klubi duhet të rikthejë dominimin edhe në fushën e lojës.
Performancat gjatë 18 muajve të fundit janë konsideruar zhgënjyese për standardet e klubit.
Vera që po vjen pritet të shënojë fillimin e një epoke të re në “Santiago Bernabeu”, dhe drejtuesit madrilenë nuk mund të lejojnë një tjetër gabim në ndërtimin e skuadrës. /Telegrafi/