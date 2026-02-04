Familja Clinton tha se është gati të dëshmojë për rastin Epstein, reagon Trump
Presidenti Donald Trump ka reaguar ndaj lajmit se Bill dhe Hillary Clinton do të dëshmojnë më vonë këtë muaj në një hetim të Dhomës së Përfaqësuesve për Jeffrey Epstein.
Kjo vjen pasi një përfaqësues i Dhomës së Përfaqësuesve ngriti akuza penale për shpërfillje të Kongresit kundër të dyve, transmeton Telegrafi.
Kur u pyet për reagimin e tij ndaj përditësimit në një konferencë për shtyp të martën, presidenti tha: "Mendoj se është për të ardhur keq, për të qenë i sinqertë. Gjithmonë më ka pëlqyer. Ajo, është një grua shumë e aftë. Ishte më e mirë në debate se disa nga njerëzit e tjerë, do t'jua them këtë. Ishte më e zgjuar. Grua e zgjuar".
"E urrej ta shoh, por pastaj e shoh veten, ata më ndoqën sikur donin që unë të shkoja në burg për pjesën tjetër të jetës sime. Pastaj doli që isha i pafajshëm. Shumë i pafajshëm", shtoi ai.
Përfaqësuesi i Kentucky-t, James Comer, kryetari republikan i komitetit, ngriti akuzat kundër të dy Clintonëve për sfidimin e thirrjeve të Kongresit të lëshuara në gusht.
“Ne mezi presim që tani të marrim në pyetje familjen Clinton si pjesë e hetimit tonë për krimet e tmerrshme të Epstein dhe Maxwell, për të ofruar transparencë dhe llogaridhënie për popullin amerikan dhe për të mbijetuarit”, tha Comer në një deklaratë të martën.
Kjo vjen pasi një komision i udhëhequr nga republikanët miratoi rezolutën për përbuzje të gjykatës kundër ish-presidentit me 34-8 dhe gruas së tij me 28-15, të mërkurën. /Telegrafi/